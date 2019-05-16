Доход главы комитета по предпринимательству Качаева составил 3 млн рублей

Доход председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиза Качаева за 2018 год составил 3 млн рублей. Это следует из опубликованных 16 мая сведений о доходах сотрудников ведомства.

Качаев за год увеличил свой доход на 640 тысяч рублей. Перечень собственности председателя с 2017 года не изменился. Он продолжает владеть трехкомнатной квартирой в 116,6 кв.м, земельным участком в 1,5 тыс.кв.м, недостроенным домом на 144 кв.м. и 1/3 доли в апартаментах в 87,43 кв.м в Болгарии. Также у Качаева есть два места в паркинге, но нет машины.

Зато автомобилем Mercedes-Benz владеет супруга председателя. Раньше у неё ещё был BMW, но в последней декларации эта машина не указана. Доход жены Качаева в 2018 году вырос на 5,76 млн рублей, за 2017 год она не заработала ни рубля.

Почти в два раза упал доход у первого заместителя председателя комитета Лидии Громовой. Сумма уменьшилась на 2,5 млн рублей до 2,7 млн рублей. Она продолжает пользоваться трехкомнатной квартирой на 71,2 кв.м.

Зато доход супруга зампреда вырос на 2,8 млн рублей и составил 5,6 млн рублей. Также у него появился новый гараж, а вот список автомобилей прежний: Lada 2190 (Granta) и Audi A 44. Помимо этого муж Громовой владеет трехкомнатной квартирой на 71,2 кв.м, двухкомнатной квартирой на 40,9 кв.м и ещё одним гаражом.

Другая заместитель председателя комитета Елена Капустина также потеряла в доходах. Они снизились на 267 тысяч рублей до 1,7 млн рублей. Капустина продолжает владеть двумя однокомнатными квартирами.

Меньше всех в комитете заработала главный специалист отдела торговли и общественного питания управления развития потребительского рынка Екатерина Соловьева. Ее доход за 2018 год составил 33,87 рублей, в 2017 году – 10 600 рублей. В собственности у специалиста Hyundai Solaris и половина двухкомнатной квартиры. Вторая половина принадлежит несовершеннолетней дочери Соловьевой. Также квартирой пользуются несовершеннолетний сын и супруг специалиста. Муж Соловьевой владеет автомобилем Mitsubishi Outlander, а его доход составил 1,3 млн рублей.

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