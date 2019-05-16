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16 мая, 20:21

В Петербурге прошел пикет против сноса Института бумажной промышленности

фото ЗакС политика В Петербурге прошел пикет против сноса Института бумажной промышленности

Возле Института бумажной промышленности на площади Мужества, которому грозит снос и на месте которого, возможно, появится высотное жилое здание, прошел одиночный пикет. Активистка и градозащитник Антонина Елисеева встала с плакатом, на котором было начертано категоричное требование сохранить здание "сталинской" архитектуры. Вокруг активистки возник стихийный народный сход: люди оставляли свои подписи против возможного сноса здания.

Беспокойство тех, кого волнует судьба бывшего института, а ныне - закрывающегося офисного здания - связано еще и с тем, что под площадью Мужества текут подводные реки и очень ненадежный грунт, что уже приводило к затоплению тоннелей метрополитена и обрушению зданий в 1970-90-е годы. Возведение многоэтажки с большой долей вероятности сделает дом зоной риска для его жильцов и жильцов окружающих домов.

Арендаторы помещений в здании бывшего института покинут "насиженные места" к началу лета.

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Фотография: Борис Романов



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16 мая, 23:31    
Прекрасное здание. Нельзя его сносить, ради очередного муравейника от строительных хапуг!

16 мая, 22:31    
Хватит строить жилые здания. Надо их строить в пригородах. Город перенаселен и значительная часть-это приезжие мигранты.
Вспоминается Ленинград 70-80гг. Домов-муравейников было мало, зелени и скверов достаточно. Это был город для горожан.
А теперь это город для приезжих.
И Беглов в своем отчете не сказал, будет ли дальше застраиваться жилыми высотками каждый свободный пятачок.
Кощунственно, но даже в Удельном парке жилые дома построены. Такими темпами и до ЦПКО доберутся.
Мы, жители, более 80 %,  при опросе 78 каналом "Надо ли дальше строить коммерческие  жилые дома" ответили  "Нет".

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