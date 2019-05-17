Действия полиции на Первомае обсудят на ближайшем выступлении ЗакСа

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выступит на пленарном заседании Законодательного собрания 22 мая. Об этом на заседании парламентского комитета по законодательству заявил председатель ведомства Денис Четырбок.

Ранее Шишлов говорил, что намерен выступить в ЗакСе с докладом по поводу разгона согласованного первомайского шествия.

На его выступление в повестке заседания отвели 30 минут.

Сергей Еремеев

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