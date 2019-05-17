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9:51

Действия полиции на Первомае обсудят на ближайшем выступлении ЗакСа

фото ЗакС политика Действия полиции на Первомае обсудят на ближайшем выступлении ЗакСа

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выступит на пленарном заседании Законодательного собрания 22 мая. Об этом на заседании парламентского комитета по законодательству заявил председатель ведомства Денис Четырбок.

Ранее Шишлов говорил, что намерен выступить в ЗакСе с докладом по поводу разгона согласованного первомайского шествия.

На его выступление в повестке заседания отвели 30 минут.

Сергей Еремеев



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11:46    
11:36 Глупая театралка.

11:36    
Полиция-браво за 1 мая! Молодцы!!!

11:32    
10:28 Мразь - это ты и подобные тебе фашисты, пробравшиеся во власть. Обычная полиция просто стояла в оцеплении. Незаконным разгоном руководили чиновники от Комитета из Смольного, а занимались натасканные на людей "космонавты", прятавшие лица за шлемами. Но от народа не спрячешься. Рано или поздно - всех найдут и накажут по закону.

10:44   mikhailvolkov   mikhailvolkov1987359lbc@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

10:28    
Полиция 1 мая действовала прекрасно по защите Отечества от прозападных мразей! Только против русофобов-агентов Госдепа действовать надо значительно жёстче!

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