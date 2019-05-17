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Новости

10:00

В Минкульте поделились данными о зарплате Пиотровского

фото ЗакС политика В Минкульте поделились данными о зарплате Пиотровского

Минкульт "рассекретил" данные о заработной плате, которую получали руководители федеральных госучреждений культуры в 2018 году, уведомляет "Интерфакс".

Самой обеспеченной чиновницей стала глава музея "Московский Кремль" Елена Гагарина, жалованье которой обычно составляло 1,2 млн ежемесячно.

Следом за ней - нынешний директор музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский, зарабатывавший 733 тысячи рублей в месяц.

На третьем месте - глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Её оклад составлял 719 тысяч рублей.

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10:44   mikhailvolkov   mikhailvolkov1987359lbc@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

10:25    
Не хило живут работники культуры на фоне десятков миллионов нищих России...Пора делиться!

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