"Призываю вас остановиться!": Поклонская уподобила протесты в Екатеринбурге Майдану

Депутат Государственной думы, сторонница патриархальных идей Наталья Поклонская осудила людей, выступающих против возведения очередного храма в центре Екатеринбурга, сравнив их с украинскими бунтовщиками, устроившими Майдан.

По мнению парламентария, храм - украшение города, поэтому всё дело в людях, которые, считает Поклонская, уже спешат попиариться на фоне событий.

"Это очередное обкатывание все тех же майданных технологий. Скоро, думаю, мы будем наблюдать лица организаторов. Как в свое время наблюдали в Киеве на Майдане. Преступников государственных. Вот для этих организаторов, как говорят в народе, с высокой колокольни плевать и на сквер, и на храм, и на толпу, которая, поддавшись ложным лозунгам и призывам, толпа оболваненная и обманутая вышла искать справедливость", - цитирует позицию Поклонской "Комсомольская правда".

Переживая не сколько за храм, сколько за "оболваненных" людей, народная избранница призывает последних остановиться и не поддаваться влиянию со стороны, которое, в свою очередь, исходит исключительно от людей, манипулирующих сознанием других с целью наживы.

"Я призываю вас остановиться и понять, что вы, на самом деле, являетесь орудием в грязных руках. Чего вы прыгаете, уподобляясь украинским националистам? Это последний шаг по уничтожению России. Поэтому надо понимать, что такие лозунги и попрыгушки – это все чей-то замысел. Это нейролингвистическое программирование, которому подвергают вас. И делают бездушными роботами", - подытожила рассуждение Поклонская.

Столкновения екатеринбуржцев и полицейских возле будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Активисты прорвали решетчатый забор и впоследствии утопили его в пруду. Дошло до распыления силами ОМОН слезоточивого газа. Вечером 16 мая началась очередная демонстрация на конфликтной территории.

Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно - нужен им новый храм или нет.