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11:58

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

фото ЗакС политика В Москве прощаются с Сергеем Доренко

В Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с журналистом, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, передает «Коммерсантъ».

На церемонии присутствует семья Доренко – его жена Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор – а также друзья и коллеги. Среди них - главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущий Александр Любимов, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов и другие.

Доренко умер 9 мая в Москве. Он попал в аварию на мотоцикле, потеряв сознание. Причиной смерти медики назвали разрыв аневризмы грудной аорты.

Изначально прощание с Доренко должно было состояться 12 мая, но дочери журналиста настояли на повторной экспертизе. Они полагали, что их отца могли отравить, однако признаков отравления эксперты не нашли.

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