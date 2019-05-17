Архангельские авиаторы выйдут на акцию против использования самолетов Sukhoi Superjet

Работники авиасферы Архангельска соберутся на акцию против эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet, поделились с "Росбалтом" организаторы мероприятия, члены профсоюза "2-го Архангельского объединенного авиаотряда".

Депутат областного заксобрания Ирина Чиркова рассказала, что между губернатором региона и главой Ненецкого автономного округа было подписано соглашение о создании объединенной компании-авиаперевозчика. Правительство Архангельской области обязано учредить 2-й авиаотряд и взять в лизинг 3 самолета Sukhoi Superjet RRJ-95.

"Коллектив 2-го авиаотряда называет инициативу не просто неудачной, но даже опасной. Не учтен тот факт, что у предприятия полностью отсутствует опыт эксплуатации таких проблематичных воздушных судов, как SSJ, да и любых других самолетов взлетной массой свыше 6,6 тонны. Отсутствуют летный и кабинный экипажи, технический персонал и техническая база. Для найма, обучения и подготовки специалистов, а также формирования инфраструктуры с целью эксплуатации и обслуживания воздушных судов Sukhoi Superjet потребуются значительные ресурсы, источники которых неизвестны. Все эти затраты могут лечь на „2-й авиаотряд“, что негативно скажется на финансовой устойчивости предприятия и, как следствие, приведет к банкротству", - переживает Чиркова.

Напомним, недочеты самолетов "Сухого" получили резонансную огласку после того, как в столичном аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский борт SSJ 100. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Следственном комитете выдвинули следующие версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность борта либо неблагоприятные метеоусловия.