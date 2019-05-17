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Новости

12:15

Архангельские авиаторы выйдут на акцию против использования самолетов Sukhoi Superjet

фото ЗакС политика Архангельские авиаторы выйдут на акцию против использования самолетов Sukhoi Superjet

Работники авиасферы Архангельска соберутся на акцию против эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet, поделились с "Росбалтом" организаторы мероприятия, члены профсоюза "2-го Архангельского объединенного авиаотряда".

Депутат областного заксобрания Ирина Чиркова рассказала, что между губернатором региона и главой Ненецкого автономного округа было подписано соглашение о создании объединенной компании-авиаперевозчика. Правительство Архангельской области обязано учредить 2-й авиаотряд и взять в лизинг 3 самолета Sukhoi Superjet RRJ-95.

"Коллектив 2-го авиаотряда называет инициативу не просто неудачной, но даже опасной. Не учтен тот факт, что у предприятия полностью отсутствует опыт эксплуатации таких проблематичных воздушных судов, как SSJ, да и любых других самолетов взлетной массой свыше 6,6 тонны. Отсутствуют летный и кабинный экипажи, технический персонал и техническая база. Для найма, обучения и подготовки специалистов, а также формирования инфраструктуры с целью эксплуатации и обслуживания воздушных судов Sukhoi Superjet потребуются значительные ресурсы, источники которых неизвестны. Все эти затраты могут лечь на „2-й авиаотряд“, что негативно скажется на финансовой устойчивости предприятия и, как следствие, приведет к банкротству", - переживает Чиркова.

Напомним, недочеты самолетов "Сухого" получили резонансную огласку после того, как в столичном аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский борт SSJ 100. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Следственном комитете выдвинули следующие версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность борта либо неблагоприятные метеоусловия.

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16:48   vitaliypakhomov   vitaliypakhomov19891039pif@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

15:25    
12:31 Когда тут "доводить до ума" всякую ерунду, когда всё идёт на развлечения "друзей". Не пригожинских же, политтехнологов, на которых миллионами сыплются народные деньги, отправлять авиастроение развивать?

13:10    
Жаль, что только архангельские авиаторы протестуют...

13:08    
12.31.
Говенный самолет и специалисты на ТВ рассказывали, как он создавался и собирался с мира по нитке. На этих самолетах летать не надо.
Сам пишешь "Самолёт, конечно, не идеальный, его надо доводить до ума" А кто доводить будет, если все умы сбежали из России? Нанотехнологи?

12:31    
Против "Сухого" развёрнута мощнейшая кампания по дискредитации...Но фактом остаётся то, что с этим самолётом было всего ДВЕ(!!!) авиакатастрофы с гибелью пассажиров и обе(!!!) по вине пилотов - по недисциплинированности и слабой обученности лётчиков! Самолёт, конечно, не идеальный, его надо доводить до ума, но и другие виды авиатехники во всём мире постоянно падают или выходят из строя...Из-за этого все проекты закрывать, что ли???

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