Ради сотрудницы аппарата ЗакСа могут переписать Уголовный кодекс

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров инициировал ужесточение 315 статьи УК РФ (неисполнение вступивших в силу приговоров и решений суда), сообщил 17 мая председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

На очередном заседании комитета Четырбок представил проект постановления ЗакСа, предлагающий «в целях защиты материнства и детства» ввести новый, третий пункт в 315 статью УК РФ. Пункт предусматривает наказание за неисполнение решений судов людьми, привлеченными к ответственности по части 3 статьи 5.35 КоАП (повторное нарушение родителями или опекунами прав или интересов несовершеннолетних). Таких нарушителей предложено карать обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, полугодичным арестом или лишением свободы на срок до 4 лет.

- Инициатива была подготовлена по поручению председателя Законодательного собрания Петербурга, которое было дано на основании многочисленных обращений супругов, которые делят детей, - прокомментировал Четырбок журналистам.

Ранее Макаров неоднократно сетовал на родителей, которые укрывают детей от своих бывших супругов вопреки решениям судов. В качестве примера спикер ЗакСа каждый раз пересказывал историю своей подчиненной, 28-летней сотрудницы аппарата петербургского парламента Юлии Шик.

Она обвинила своего бывшего мужа, директора «Музея стрит-арта» Андрея Зайцева в похищении двоих сыновей. Изначально суды стояли на стороне отца, а затем, в августе 2018 года, постановили вернуть детей матери. Однако решение так и не было исполнено.

Ранее Макаров в связи с историей Шик давал поручение Четырбоку внести корректировки в Семеный кодекс России. Кроме того, спикер ЗакСа, обращался за помощью к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и президенту России Владимиру Путину. Андрея Зайцева и его отца Дмитрия, директора Завода слоистых пластиков, спикер называл «олигархами» и «моральными уродами».

Члены комитета по законодательству единогласно поддержали инициативу об изменении Уголовного кодекса. В ближайшее время ее направят в Совет законодателей Российской Федерации. После одобрения советом инициативу рассмотрят на пленарном заседании ЗакСа.

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