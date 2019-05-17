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12:29

СМИ: Константин Власов покинул пост начальника петербургской полиции

фото ЗакС политика СМИ: Константин Власов покинул пост начальника петербургской полиции

Начальник полиции управления МВД по Петербургу Константин Власов уходит со своего поста, пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, 15 мая Власов вышел на службу после четырехмесячного отсутствия: он болел и проходил сложное медицинское обследование. В тот же день он написал рапорт на отпуск, после которого собирался выйти на работу, но руководство петербургского МВД предложило написать заявление об уходе в с результатами комплексной московской проверки. Власов, пишет издание, не согласился с этим, а рапорт написал из уважения к субординации.

Власов работает в полиции с 1991 года и считается самым опытным сотрудником петербургского управления МВД. По данным «Фонтанки», обязанности начальника петербургской полиции пока исполняет полковник Дмитрий Баранов.

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