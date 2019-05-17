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Новости

13:15

За содействие "нежелательной организации" оштрафована участница "Открытой России"

фото ЗакС политика За содействие "нежелательной организации" оштрафована участница "Открытой России"

Столичный мировой суд Тверского района признал главу московского отделения экс-движения "Открытая Россия" Татьяну Усманову виновной в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей, передает "МБХ Медиа".

Адвокаты общественницы заявили, что намерены подать апелляцию в вышестояющую инстанцию.

Ранее административные дела по аналогичной статье получили еще несколько члено движения.

30 марта "Открытая Россия" заявила о ликвидации движения. На его базе была создана общественная организации "Открытая Россия" (РОО "Открытая Россия"), которая 25 марта подала в Минюст необходимые для регистрации документы.

Позднее, 8 апреля, движение проинформировало Министерство юстиции о своем роспуске. Решение обусловлено участившимися гонениями на активистов со стороны российских властей.

Напомним также, дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко послужило прецедентом для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов в Казани.

 

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