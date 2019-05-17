Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил бессрочную голодовку в колонии

Отбывающий наказание в колонии фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец объявил новую бессрочную голодовку, передает «Медиазона».

Зимовец объявил голодовку 14 мая, написав заявление на имя врио начальника исправительной колонии № 12 Вологодской области. В заявлении он указал, что голодает «по причине систематического нарушения прав и свобод человека» в России и в знак солидарности с политзаключенными России и Украины, в том числе – с режиссером Олегом Сенцовым.

В своем письме «Медиазоне» Зимовец объяснил, что так он может «внести вклад в борьбу с тоталитарным режимом». Также он сообщил, что сотрудники колонии наказывали заключенных за отказ работать или сотрудничать с администрации, в том числе – окунали головой в туалет.

В 2018 году Зимовец объявлял голодовку в знак поддержки Сенцова, который также голодал в то время. Администрация колонии факт голодовки Зимовца отрицала.

Зимовец осужден на 2,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к полицейскому на митинге 26 марта 2017 года в Москве. По этому же делу к срокам были приговорены Александр Шпаков, Юрий Кулий, Андрей Косых, Алексей Политиков, Дмитрий Борисов, Дмитрий Крепкин.