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Новости

13:53

Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил бессрочную голодовку в колонии

фото ЗакС политика Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил бессрочную голодовку в колонии

Отбывающий наказание в колонии фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец объявил новую бессрочную голодовку, передает «Медиазона».

Зимовец объявил голодовку 14 мая, написав заявление на имя врио начальника исправительной колонии № 12 Вологодской области. В заявлении он указал, что голодает «по причине систематического нарушения прав и свобод человека» в России и в знак солидарности с политзаключенными России и Украины, в том числе – с режиссером Олегом Сенцовым.

В своем письме «Медиазоне» Зимовец объяснил, что так он может «внести вклад в борьбу с тоталитарным режимом». Также он сообщил, что сотрудники колонии наказывали заключенных за отказ работать или сотрудничать с администрации, в том числе – окунали головой в туалет.

В 2018 году Зимовец объявлял голодовку в знак поддержки Сенцова, который также голодал в то время. Администрация колонии факт голодовки Зимовца отрицала.

Зимовец осужден на 2,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к полицейскому на митинге 26 марта 2017 года в Москве. По этому же делу к срокам были приговорены Александр Шпаков, Юрий Кулий, Андрей Косых, Алексей Политиков, Дмитрий Борисов, Дмитрий Крепкин.

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16:48   vitaliypakhomov   vitaliypakhomov19891039pif@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

15:16    
Суд отправил начальника отдела петербургского Росимущества под домашний арест по делу о хищении леса

15:15    
Воров, укравшим миллиарды, отправляют под домашний арест. А тут неизвестно, кто кого ударил, и 2,5 года колонии.

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