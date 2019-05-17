КГИОП поручил отреставрировать Дачу Чернова до апреля 2020 года

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников счел состояние Усадьбы "Сосновка" (Дача Чернова) неудовлетворительным и подлежащим незамедлительному ремонту. Городской Арбитраж постановил, что комплексное "обновление" здания должно быть завершена до 1 апреля 2020 года. Такой ответ от ведомства получил глава фракции "Справедливая Россия" в ЗакСе Петербурга Алексей Ковалев.

Здание усадьбы, расположенной на Октябрьской набережной, 72, принадлежит ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". Компании выдано предписание начать работы.

В своем запросе в КГИОП Ковалев подчеркнул, что дача А.И. Чернова с усадебным парком "Сосновка" обладает большим культурным и рекреационным потенциалом. Несмотря на это территория и само здание недоступны для посещения.

Между тем, в ответе КГИО не указано, для каких целей особняк на данный момент используется. При этом отмечается, что на сайте ФГУП "РТСР" установлен порядок посещения усадьбы. Однако в свободном доступе такой информации найдено не было, а из комментариев в социальных сетях следует, что экскурсия в усадьбе проводится раз в год - в мае.

Усадьба А.И. Чернова была возведена по проекту архитектора А.И. фон Гогена в 1889 - 1893 годах. В свое время там располагался дом отдыха, а после - больница.

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