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Новости

15:22

Суд в Екатеринбурге арестовал 33 участника протестов против строительства храма в сквере

фото ЗакС политика Суд в Екатеринбурге арестовал 33 участника протестов против строительства храма в сквере

Верх-Исетский районный суд арестовал еще трех участников протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

Троих человек отправили в спецприемник на пять суток. В общей сложности арестовано 33 участника акций. Арестованных обвиняют в мелком хулиганстве, нарушении порядка проведения митинга, неповиновении сотрудникам полиции.

Жители Екатеринбурга протестуют против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 14 мая появилась информация, что к противникам строительства храма силовики и сотрудники ЧОП проявили агрессию – например, распылили слезоточивый газ. Одного участника акции доставили больницу с переломом ребра, еще двоих – с ушибами.

16 мая горожане снова вышли в сквер с акцией протеста. На ней задержали 70 человек, в общей сложности за несколько дней число задержанных составило 98 человек. Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно - нужен им новый храм или нет.

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16:47   vitaliypakhomov   vitaliypakhomov19891039pif@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

16:22    
Без опроса очевидно, что строить храм, уничтожая сквер в центре, безнравственно. Зачем деньги тратить на опрос? На эти деньги можно город озеленить, передать в фонды на лечение детей. В конце концов, деньги в бюджете народные и пора народ слышать.
ПОЗОР МЭРУ, позволившему арестовать  70 человек!!!

15:56    
Чета английских миллиардеров Алтушкиных решила построить где-то на краю земли, в Екатеринбурге, большую церковь для аборигенов. А они, аборигены, ещё и недовольны? Ничего, колониальная администрация с этими "бесами" (как сказал о них великий телепатриот В.Соловьёв), быстро разберётся.

15:56    
Реально людей не надо было привлекать к ответственности, так как они защищали жизненно важную для них среду обитания!

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