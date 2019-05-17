Суд в Екатеринбурге арестовал 33 участника протестов против строительства храма в сквере

Верх-Исетский районный суд арестовал еще трех участников протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

Троих человек отправили в спецприемник на пять суток. В общей сложности арестовано 33 участника акций. Арестованных обвиняют в мелком хулиганстве, нарушении порядка проведения митинга, неповиновении сотрудникам полиции.

Жители Екатеринбурга протестуют против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 14 мая появилась информация, что к противникам строительства храма силовики и сотрудники ЧОП проявили агрессию – например, распылили слезоточивый газ. Одного участника акции доставили больницу с переломом ребра, еще двоих – с ушибами.

16 мая горожане снова вышли в сквер с акцией протеста. На ней задержали 70 человек, в общей сложности за несколько дней число задержанных составило 98 человек. Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно - нужен им новый храм или нет.