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15:56

Путин признал лазерное оружие главным для России в XXI веке

фото ЗакС политика Путин признал лазерное оружие главным для России в XXI веке

Президент Владимир Путин в ходе военного совещания в Сочи заявил, что важно своевременно реализовать проекты в сфере лазерного оружия, передает RNS.

Путин предложил обсудить работу над системами лазерного оружия, в том числе те типы, которые еще недавно «встречались только в фантастических рассказах» - боевые лазерные комплексы тактического уровня. По его словам, такие комплексы уже созданы.

«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь 21 век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», - сказал Путин.

Также во время совещания президент предложил рассмотреть результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, в том числе лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового комплекса «Кинжал».

В октябре 2018 года большой резонанс вызвали слова Путина о ядерном оружие. Говоря о возможности ядерного удара по России, президент сказал, что «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно», россияне «как мученики попадут в рай», а те, кто нанесли удар – «просто сдохнут», не успев «раскаяться».

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16:47   vitaliypakhomov   vitaliypakhomov19891039pif@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

16:25    
Не наигрались в "войнушку"?  Без войны деревни погибают, в глубинке чудом выживают...

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