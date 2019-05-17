Путин признал лазерное оружие главным для России в XXI веке

Президент Владимир Путин в ходе военного совещания в Сочи заявил, что важно своевременно реализовать проекты в сфере лазерного оружия, передает RNS.

Путин предложил обсудить работу над системами лазерного оружия, в том числе те типы, которые еще недавно «встречались только в фантастических рассказах» - боевые лазерные комплексы тактического уровня. По его словам, такие комплексы уже созданы.

«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь 21 век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», - сказал Путин.

Также во время совещания президент предложил рассмотреть результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, в том числе лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового комплекса «Кинжал».

В октябре 2018 года большой резонанс вызвали слова Путина о ядерном оружие. Говоря о возможности ядерного удара по России, президент сказал, что «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно», россияне «как мученики попадут в рай», а те, кто нанесли удар – «просто сдохнут», не успев «раскаяться».