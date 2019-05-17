Глава грозненского "Мемориала" собирается просить об УДО

Руководитель правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев, ныне отбывающий срок в колонии-поселении, собирается подавать на условно-досрочное освобождение, поделилась с "МБХ Медиа" его адвокат Марина Дубровина.

"Оюб Салманович будет подавать на УДО. Решение принял на этой неделе", - рассказала она, уточнив, что конкретной даты подачи заявления правозащитник пока не выбрал.

Напомним, Титиев возглавил чеченский офис общества "Мемориал" после того, как была убита его предшественница Наталья Эстемирова.

18 марта 2019 года чеченский суд приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ). Защита правозащитника и он сам утверждали, что никаких запрещенных веществ мужчина никогда не употреблял, поэтому дело кажется им наспех сфабрикованным. Глава республики Рамзан Кадыров известен своим неоднозначным отношением к борцам за права и свободы человека, а также представителям сексуальных меньшинств.

Освободить Титиева призывали и зарубежные правозащитники, и российские деятели культуры, и комиссар СПЧ Европы.