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16:45

Суд оштрафовал коммунальщиков за халатное отношение к дому-памятнику, где жил Кустодиев

фото ЗакС политика Суд оштрафовал коммунальщиков за халатное отношение к дому-памятнику, где жил Кустодиев

Петроградский райсуд привлек к административной ответственности ЖКС №2 Петроградского района за несоблюдение правил по содержанию в надлежащем состоянии памятника регионального значения - дома, в котором жил и работал художник Борис Кустодиев. Коммунальщикам назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Осмотр здания обнажил все его "проблемы", а именно: фрагментарное окрашивание гранитного цоколя со стороны лицевого фасада; трещины, шелушение, загрязнение фасадов; частичное отсутствие штукатурного и окрасочного слоев с локальными обнажениями кирпичной кладки, частично восполненных поздним цементно-содержащим раствором.

"ООО «ЖКС № 2 Петроградского района» в установленном законом порядке не проводило работы по сохранению объекта культурного наследия, за получением задания на проведение ремонтных работ текущего характера в КГИОП не обращалось, проектную документацию не согласовывало, письменное разрешение на выполнение работ по сохранению объекта не получало", - сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Ответчик вину признал.

Дом располагается на Введенской улице, 7. Выполненный в стиле неоклассицизм, он и поныне сохранил значимые части своего как внешнего, так и внутреннего убранства: фасад, например, облицован природным камнем (красным гнейсогранитом и серым гранитом). На высоте второго-четвертого этажей он украшен семью пилястрами. Сверху пилястры заканчиваются поясными полускульптурами атлантов. Вместе с тем, практически не изменились и интерьеры лестничных клеток, двор. 

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