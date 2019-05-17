Комитеты по благоустройству и молодежной политике отчитались о доходах за 2018 год

Комитет по благоустройству, а также комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями отчитались о доходах сотрудников за 2018 год. Декларации опубликованы 17 мая.

Доходы председателя комитета по молодежной политике Юлии Аблец в документе не представлены. Она заняла свою должность в январе 2019 года.

Первый заместитель председателя по молодежной политике Богдан Заставный увеличил доход на 125,7 тысяч рублей до 2 млн рублей. Он сохранил автомобиль Volvo XC 70 и доли в квартире, садовом доме и земельном участке. Супруга первого зампреда также увеличила свой доход – на 185 тысяч рублей до 425 тысяч рублей. К списку ее собственности кроме четырех квартир и машины Volvo XC60 добавился еще дом с земельным участком.

Другой заместитель главы комитета Низами Мамишев отчитался о доходе в 1,7 млн рублей. С 2017 года сумма выросла на 138 тысяч рублей. Мамишев владеет двумя земельными участками, жилым домом и машиноместом. При этом автомобиля у него нет. Также зампред пользуется жилым домом с земельным участком и квартирой на 107 кв.м. Жилье с этой же площадью есть в собственности у супруги Мамишева. Ее доход за 2018 год составил 417,7 тысяч рублей.

В комитете по благоустройству о своем доходе за 2018 год нет сведений заместителя председателя ведомства Ларисы Канунниковой. Она перешла в ведомство в начале мая. Ранее Канунникова трудилась в комитете по градостроительству и архитектуре. В отчете этого ведомства ее доходы также не указаны.

Остальные заместители председателя комитета по благоустройству о своих доходах отчитались. В частности, доход первого заместителя Сергея Малинина составил 1,8 млн рублей. Список его имущества не изменился: доли в квартирах, земельный участок и Nissan Teana. Нет изменений и в собственности супруги и детей Малинина.

Зампред Юрий Коханов же потерял в доходах: сумма снизилась на 695 тысяч рублей до 1,9 млн рублей. Собственности новой не появилось. Коханов продолжает владеть автомобилем KIA Sportage, жилым домом и двумя участками земли общей площадью 1,8 тысяч кв.м. Данные супруги Коханова за 2018 год остались идентичны информации за 2017 год: доход в 392 тысячи рублей, в пользовании дом с земельным участком.

Ещё один зампред Кирилл Пащенко заработал 1,5 млн рублей. Он владеет квартирой на 53 кв.м и резиновой лодкой. В пользовании у Пащенко квартира на 152,2 кв.м. Доход супруги зампреда в 2018 году составил 70 тысяч рублей, в 2017 году ее доход был равен 225 тысячам рублей. У жены Пащенко в собственности гаражный бокс и два участка земли. Также супруга и несовершеннолетний ребенок заместителя пользуются квартирой в 53 кв.м.

Заместитель председателя Оксана Гусева снизила доход на 474,6 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Список собственности у нее не изменился: квартира и дом с земельным участком.

Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский входит в правительство Петербурга и отчитывается о доходах вместе с другими его членами. За 2018 год доход главы комитета составил 2,5 млн рублей.

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