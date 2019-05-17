Следствие ходатайствует о продлении ареста экс-министру Абызову

В столичный Басманный суд поступили ходатайства следствия о продлении ареста экс-министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову и другим фигурантам данного уголовного разбирательства, извещает РИА "Новости".

Как уточнила пресс-секретарь инстанции Юнона Царева, срок пребывания Абызова в СИЗО просят продлить на два месяца - до 25 июля.

Абызов арестован до 25 мая по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.

Позднее было арестовано всё имущество экс-министра на сумму, превышающую 437 млн рублей.