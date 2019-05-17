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Новости

17 мая, 18:28

Вишневскому вручили награду МХГ в области защиты прав человека

фото ЗакС политика Вишневскому вручили награду МХГ в области защиты прав человека

Глава фракции "Яблоко" парламента Петербурга удостоился награды в виде премии Московской Хельсинкской Группы в области правозащиты в номинации "За защиту социальных прав граждан и развитие местных сообществ".

Номинанта поздравил глава партии Григорий Явлинский.

"Считаем, что награда МХГ – объективная оценка всего, что делает Борис Лазаревич. Отстаивание прав человека, человеческого достоинства, защита Санкт-Петербурга – главное содержание работы Вишневского и как политика, и как депутата, и как журналиста", - поблагодарил коллегу лидер "Яблока".

Премию МХГ "яблочники" получали не единожды. В последний раз она досталась руководителю псковского отделения партии Льву Шлосбергу.

Добавим, основанная в 1966 году Московская Хельсинкская Группа является старейшей из ныне действующих в РФ правозащитных организаций. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17 мая, 23:40   konstantingalkin   konstantingalkin1985812x724@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

17 мая, 22:52    
19-42 Хороший подарок кролику ! Теперь у него есть целый напёрсток мозгов !

17 мая, 22:50    
МХГ - это ярая антироссийская шобла, где была недавно сдохшая старейшая ненавистница России ? И какие исконно русские фамилии награждённых !

17 мая, 21:28    
Жены Вишневского чем наградили? Очередной ставкой помощника в ЗАКСЕ?

17 мая, 20:45    
Наградили не иначе за квартиру, выбитую для молдаван мошенников, подлежащих депортации.

17 мая, 19:42    
18:34 Кролику вручили твои мозги, в наперстке.

17 мая, 18:34    
Что Кролику вручили? МПХ?:)))

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