Вишневскому вручили награду МХГ в области защиты прав человека

Глава фракции "Яблоко" парламента Петербурга удостоился награды в виде премии Московской Хельсинкской Группы в области правозащиты в номинации "За защиту социальных прав граждан и развитие местных сообществ".

Номинанта поздравил глава партии Григорий Явлинский.

"Считаем, что награда МХГ – объективная оценка всего, что делает Борис Лазаревич. Отстаивание прав человека, человеческого достоинства, защита Санкт-Петербурга – главное содержание работы Вишневского и как политика, и как депутата, и как журналиста", - поблагодарил коллегу лидер "Яблока".

Премию МХГ "яблочники" получали не единожды. В последний раз она досталась руководителю псковского отделения партии Льву Шлосбергу.

Добавим, основанная в 1966 году Московская Хельсинкская Группа является старейшей из ныне действующих в РФ правозащитных организаций.

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