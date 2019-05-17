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18:40

Замглавы Росрезерва отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

фото ЗакС политика Замглавы Росрезерва отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы отправил замглавы Росрезерва Александра Кирюхина под домашний арест до 20 июня по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости».

По версии следствия, Кирюхин возглавлял преступную группу, которая организовала мошенническую схему с помощью госконтракта. Как полагает следствие, злоумышленники заключили госконтракт на сумму более трех миллиардов рублей, а затем предоставили ложный акт выполненных работ, на основании которого нефтяные компании получили эти деньги из бюджета. Какая часть из этих трех миллиардов рублей досталась фигурантам дела, пока не установлено.

В преступную группу также входили начальник управления нефтепродуктов Росрезерва Вадим Гаврилов и глава НИИ ведомства Сергей Уланин, полагают следователи. Уланин арестован до 20 июня, меру пресечения Гаврилову пока не назначена.

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