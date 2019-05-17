В Смольном поговорили о снижении смертности населения

Накануне, 16 мая, в Смольном прошло совещание с участием "социального" вице-губернатора Анны Митяниной и Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, действующей при правительстве Северной столицы.

Первый зампред комитета по здравоохранению поделился ходом реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщив, что в городе открыли дополнительные пункты прохождения обязательной диспансеризации населения, а а также рассказал о методе применения "бережливых" технологий профилактического осмотра, сокращающего количество визитов ко врачу.

Митянина заявила, что Петербург стал единственным городом, где запланировано перевести все детские и взрослые поликлиники на полноценный формат "бережного" обслуживания.

На заседании, помимо прочего, речь зашла и о снижении смертности населения на дому, а также о том, что работа медицинских учреждений, оказывающих первичную помощь, должна быть направлена на профилактику и выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Напомним, о проекте "Бережливая поликлиника" рассказал в своем последнем послании президент Владимир Путин, поручивший регионам в максимально короткие сроки отладить электронное взаимодействие между поликлиниками, аптеками и гражданами с тем, чтобы избавить россиян от сбора бессмысленных справок и "ненужного стояния в очередях".