РАН отказалась от планов присвоить патриарху Кириллу звание почетного профессора

Российская академия наук отказалась от планов присвоить звание почетного профессора патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, передают «Открытые медиа».

Чтобы присвоить такое звание главе РПЦ, требовалось внести изменения в устав РАН, сообщал в январе вице-президент академии Юрий Балега. На официальном сайте РАН сообщалось о подготовке изменений, планировалось, что это произойдет в апреле, когда состоится общее собрание академии. Планировалось, что устав могут изменить так, чтобы вернуть возможность присуждать звания почетных профессоров не только ученым. Положение о возможности присуждать звание общественным деятелям исчезло из устава РАН в 2014 году.

Представитель РАН Светлана Попова в ответ на вопрос об изменении устав академии для присуждения звания главе РПЦ сказала, что «эти планы в силе не остаются». О причинах такого решения не сообщается.

В январе появилась информация, что Кириллу и Матвиенко присвоят звания почетных профессоров. О Кирилле отозвались как «популяризаторе науки» и большом друге ученых Сергея Капицы и Юрия Осипова. Спустя несколько дней в РАН опубликовали опровержение, назвав данные о присвоении званий ошибкой сотрудников учреждения.

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