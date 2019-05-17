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20:36

РАН отказалась от планов присвоить патриарху Кириллу звание почетного профессора

фото ЗакС политика РАН отказалась от планов присвоить патриарху Кириллу звание почетного профессора

Российская академия наук отказалась от планов присвоить звание почетного профессора патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, передают «Открытые медиа».

Чтобы присвоить такое звание главе РПЦ, требовалось внести изменения в устав РАН, сообщал в январе вице-президент академии Юрий Балега. На официальном сайте РАН сообщалось о подготовке изменений, планировалось, что это произойдет в апреле, когда состоится общее собрание академии. Планировалось, что устав могут изменить так, чтобы вернуть возможность присуждать звания почетных профессоров не только ученым. Положение о возможности присуждать звание общественным деятелям исчезло из устава РАН в 2014 году.

Представитель РАН Светлана Попова в ответ на вопрос об изменении устав академии для присуждения звания главе РПЦ сказала, что «эти планы в силе не остаются». О причинах такого решения не сообщается.

В январе появилась информация, что Кириллу и Матвиенко присвоят звания почетных профессоров. О Кирилле отозвались как «популяризаторе науки» и большом друге ученых Сергея Капицы и Юрия Осипова. Спустя несколько дней в РАН опубликовали опровержение, назвав данные о присвоении званий ошибкой сотрудников учреждения.



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23:42   konstantingalkin   konstantingalkin1985812x724@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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