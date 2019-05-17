Беглов распорядился поднять зарплату классным руководителям петербургских школ

Врио губернатора Александр Беглов объявил на Бале классных руководителей, что поручил с 1 сентября увеличить надбавку учителей за классное руководство, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, он поручил комитетам по образованию и финансов разработать новый порядок начисления выплат за классное руководство. С 1 сентября каждому классному руководителю установят повышающий коэффициент, сказал врио губернатора.

На сколько именно вырастет эта надбавка – неизвестно. В Петербурге работает более 20 тысяч классных руководителей, по данным Смольного. По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата учителей в Петербурге составила более 53 тысяч рублей.

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