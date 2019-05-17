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20:59

Беглов распорядился поднять зарплату классным руководителям петербургских школ

фото ЗакС политика Беглов распорядился поднять зарплату классным руководителям петербургских школ

Врио губернатора Александр Беглов объявил на Бале классных руководителей, что поручил с 1 сентября увеличить надбавку учителей за классное руководство, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, он поручил комитетам по образованию и финансов разработать новый порядок начисления выплат за классное руководство. С 1 сентября каждому классному руководителю установят повышающий коэффициент, сказал врио губернатора.

На сколько именно вырастет эта надбавка – неизвестно. В Петербурге работает более 20 тысяч классных руководителей, по данным Смольного. По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата учителей в Петербурге составила более 53 тысяч рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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23:40   konstantingalkin   konstantingalkin1985812x724@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

21:29    
Взяточка перед выборами?
Нехорошо.

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