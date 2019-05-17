Выступивших против гомофобии ЛГБТ-активистов разогнал ОМОН

Акция, приуроченная ко дню борьбы с гомофобией, 17 мая на пллощади Ленина закончилась задержаниями. Организатор митинга Эль Сазанов сообщил ЗАКС.Ру, что подавал уведомление о проведении акции, но администрация ответила отказом. По мнению чиновников, мероприятие о борьбе с гомофобией может содержать "гомопропаганду". Также в ответе администрации было сказано, что на площади в это время планируется праздник в честь дня рождения Александра Пушкина.

С одной стороны от фонтанов на площади действительно стояли музыкальные колонки и микрофоны на стойках. Пожилые петербуржцы зачитывали стихи Пушкина.

С другой стороны собрались полицейские. Пока активисты только направлялись на площадь, сотрудники полиции уже готовились к их появлению. Рядом с местом планируемой акции припарковали автозак и автобус, недалеко от них стоял ОМОН.

Как только ЛГБТ-активисты вышли на площадь и стали собираться вместе, к организатору подошел полицейский и сказал, что их акция не согласована. В спор с представителем правоохранительных органов вступила адвокат Ксения Михайлова. Она утверждала, что уведомление о митинге было подано и активисты имеют полное право проводить свою акцию в гайд-парке. Полицейский же настраивал на том, что у Финляндского вокзала уже проходит празднование – значит ещё одно мероприятие проводить нельзя.

Несмотря на это инициативная группа всё же решилась на митинг. Они встали в линию, взяли в руки большие бумажные «журавлики», развернули радужные флаги и плакат. Полиция несколько раз предупредила собравшихся о том, что акция не согласована и могут произойти задержания. Через несколько минут ОМОН взял активистов в кольцо, нескольких человек сразу отправили автобусы под руки, в том числе и организатора акции Сазанов. Затем «космонавты» выдергивали из оцепленной группы по одному человеку и вели их к автобусам. Так ОМОН увел адвоката Михайлову, которая не держала в руках плаката, флага или «журавлика». Без адвоката активистам придется «туго», заявил в разговоре с ЗАКС.Ру ЛГБТ-активист Алексей Назаров.

- Она ничего не держала. Я так понимаю, что это сознательная просто политика, потому что она как юрист могла отбиваться нормами, объясняя, что и как происходит, - добавил Назаров.

После задержания семи человек полицейские разомкнули кольцо и снова стали повторять в громкоговоритель требования разойтись. Оставшиеся активисты уже и сами были не против уйти, призналась ЗАКС.Ру непредставившаяся активистка, ведь всех людей с плакатами и флагами увели.

Митинг сошел на нет, активисты и полицейские разбрелись, но держали друг друга в поле зрения. Уже когда остатки инициативной группы направились к метро, полиция задержала активистку Елену Григорьеву. В отличие от других перекочевавших в полицейский автобус, её обвинили в курении в неположенном месте (ст. 6.24 КоАП). Всех задержанных полиция отвезла в 21 отдел полиции.

Как сообщил ЗАКС.Ру Назаров, из отдела троих активистов отпустили без протоколов – их задержали для выяснения обстоятельств по сообщению о происшествии. Еще троим вменяют нарушение закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП), добавил Назаров.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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