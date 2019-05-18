“Самая патриотичная книга о кошмаре”

Политик и бывший главный редактор газеты “Псковская губерния” Лев Шлосберг вместе с обозревателем “Псковской губернии” Алексеем Семеновым 17 мая презентовали в Петербурге книгу “Россия и Украина. Дни затмения”. Она состоит из публикаций издания за 2014-2017 годы о конфликте между двумя странами бывшего СССР. Закрытые похороны десантников, наемники-неонацисты, интервью с бывшими заложниками и мирными жителями, попавшими в пекло войны. За раскрытие этих тем Шлосберга избили в России и предложили не впускать на Украину. Журналистам поступали угрозы от неизвестных, а коллеги упрекали их в развязывании Третьей мировой.

фото: Facebook

- Мы встречались с бабушкой одного погибшего. История совершенно невозможная. Она показала комнату, где жил ее внук. Рассказала, что к ней приходили люди из военкомата и сказали, что внук геройски погиб, - вспомнил журналист Алексей Семенов. - Через два-три часа нам перезвонила эта же бабушка и сказала: “Все, что я вам рассказала, - неправда”. Мы спросили, общалась ли она с кем-то после нашего разговора. Сказала, что общалась с мамой внука, своей дочерью, депутатом от “Единой России” районного масштаба. На следующий день был еще один звонок. Бабушка сказала, что все остается в силе - погиб действительно ее внук. Ей 79 лет, и она просила нас только об одном: выяснить, кто послал внука в Луганск.

Обозреватель Семенов писал в “Псковской губернии” преимущественно о культуре. Но вышло так, что небольшой город на северо-западе России оказался на слуху во время начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Сначала пошли разговоры, что местных десантников и спецназовцев отправляют в соседнюю страну. Позже на страницах псковичей в социальных сетях появились объявления родных военнослужащих о похоронах. Узнать об этом журналистам в маленьком городе не составило большого труда. Семенов вспоминает, что после написания театральных обзоров он встречался с родственниками погибших и искал на кладбищах свежие могилы контрактников.

- Статьи я начал писать не потому, что хотел остановить войну, не потому, что хотел кого-то наказать, а потому, что мне было важно выяснить, как это было на самом деле, - признался журналист.

Скромная “Псковская губерния” прославилась на весь мир, когда 25 августа 2014 года первой опубликовала фотографии крестов на могилах десантников в деревне Выбуты в 15 км от Пскова. Издание предположило, что бойцы могли быть убиты под Луганском. После публикации журналистам поступали угрозы, а 29 августа неизвестные напали на издателя газеты, депутата местного регионального парламента Льва Шлосберга. Его избили тупыми предметами. Депутат был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Нападавшие так и не были найдены и наказаны.

Однако публикации о вооруженном конфликте продолжились. “Псковская губерния” узнавала о новых “безымянных” потерях, рассказывала о профессиональных военных, “уволенных” из вооруженных сил и оказавшихся среди казаков-добровольцев под Донецком, находила измученных войной беженцев. Главный редактор Денис Камалягин ездил в Донецк и родную Макеевку, чтобы писать репортажи оттуда. Впоследствии его задержали сотрудники спецслужбы ДНР и через некоторое время отправили назад в Россию.

На резонансные публикации отзывались коллеги из Москвы, Петербурга и зарубежных изданий. По словам Семенова, не было звонков только от знакомых псковских журналистов. Некоторые из них предпочитали в эти темы не лезть, другие искренне не понимали позицию “Псковской губернии”.

- Помню, встретил журналистку с телевидения, большую поклонницу “Псковской губернии”. Она спросила: “Зачем вы это делаете? Вы же предаете Родину! Вы развязываете Третью мировую войну”. Она со всею душой это говорила, жалея нас, - поделился Семенов.

Непонимание было и с другой стороны границы. Сотрудники “Псковской губернии” говорят, что украинские коллеги постоянно упрекали их в любви к своим героям - ополченцам, контрактникам и их родственникам. Мигрировавший на Украину российский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муджабаев разругался со Шлосбергом настолько, что инициировал включение псковского политика в базу “Миротворца”. Поводом стало интервью депутата “Дождю” в конце 2014 года, в котором тот сказал, что ситуация с Крымом может развиваться по разным сценариям, и допустил, что в будущем Россия и Украина смогут вместе управлять полуостровом.

- История жестока. Справедливых государственных границ не существует ни в одной стране мира. Любая война за передел - это переход одних несправедливых границ в другие несправедливые границы. Айдер этого не понимает категорически, - считает Шлосберг.

Тем не менее, когда редакция объединила свои военные публикации в книгу, ее представили и на Украине, но без авторов. По словам Шлосберга, в рижском аэропорту Семенова и Камалягина как граждан России отказалась взять на рейс до Киева венгерская авиакомпания.

Авторы книги и не скрывают, что они патриоты. Работу свою выполняли из патриотических чувств, отличающихся, правда, от чувств многих коллег из федеральных изданий.

- Это самая патриотичная книга, которую можно было написать об этом кошмаре, - рассказал Шлосберг. - Она пропитана патриотизмом от первой страницы до последней. Мы хотим, чтобы не было того, о чем мы написали, в этом и есть наша любовь к Родине.

Авторы книги уверяют, что она получилась не политической, а антивоенной. На петербургской презентации Шлосберг несколько раз акцентировал внимание, что журналисты выполняли свою работу, а не хотели представить общественности том судебного дела. Но даже беглый взгляд на представленные статьи не оставляет сомнений, что агрессор в этом продолжающемся вооруженном конфликте для коллектива “Псковской губернии” очевиден.

- Один высокопоставленный участник переговоров между Россией и Украиной - не буду называть имя этого человека, надеюсь, что когда-нибудь он напишет свои воспоминания, - в последние дни президентства Януковича сказал мне: “Понимаете, когда делается история, никто не думает о законе”. Те люди не думали о законе и справедливости, они так входили в историю, - вспомнил псковский политик и журналист ближе к концу встречи.

Сергей Еремеев