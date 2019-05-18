Двум противникам строительства храма в сквере Екатеринбурга сократили сроки ареста

Свердловский облсуд сократил сроки административного ареста двум участникам протестов против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы, передает РИА «Новости».

Леониду Яковлеву сократили срок ареста с семи до четырех дней, сегодня он выйдет из спецприемника. Азату Рахматулину наказание снизили с пяти до трех суток ареста. Всего на 18 мая в облсуде назначено рассмотрение девяти жалоб.

Всего арестовано 33 участника акций в Екатеринбурге. Их обвиняют в мелком хулиганстве, нарушении порядка проведения митинга, неповиновении сотрудникам полиции.

Жители Екатеринбурга протестуют против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 14 мая появилась информация, что к противникам строительства храма силовики и сотрудники ЧОП проявили агрессию – например, распылили слезоточивый газ. Одного участника акции доставили больницу с переломом ребра, еще двоих – с ушибами.

16 мая горожане снова вышли в сквер с акцией протеста. На ней задержали 70 человек, в общей сложности за несколько дней число задержанных составило 98 человек. Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно, нужен им новый храм или нет.