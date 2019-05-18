Российский социальный форум стартовал в Петербурге

Утром в субботу, 18 мая, в «ПетроКонгрессе» начал работу Российский социальный форум. В нем принимают участие представители левых партий и организаций из разных регионов России, профсоюзные и эко-активисты, представители социальных инициатив.

Встречу открыли депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ), член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, депутаты Законодательного собрания Петербурга Ольга Ходунова и Максим Резник, региональный уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Всего на пленарное заседание форума пришли около 300 человек.

Российский социальный форум проводится в России в третий раз, второй из них в Петербурге. Мероприятие продлится два дня. Его участники проведут семинары и круглые столы, на которых обсудят проблемы давления на независимые профсоюзы, нарушения прав заключенных и трудовых мигрантов, сохранения объектов культуры, образования и науки.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, что Смольный отказал им в проведении митинга 19 мая в гайд-парке на площади Ленина.

Сергей Еремеев

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