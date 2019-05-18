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11:37

Чиновники Смольного прошли тест на ВИЧ

фото ЗакС политика Чиновники Смольного прошли тест на ВИЧ

В рамках акции «День здорового образа жизни» 17 мая чиновники Смольного прошли экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, сообщили в комитете по здравоохранению.

Свой ВИЧ-статус узнали глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, его заместители Андрей Сарана, Евгений Антипов и еще 96 сотрудников петербургского правительства. Тестирование проводилось в мобильной лаборатории.

День здорового образа жизни приурочен к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Его проводили Смольный и благотворительные фонды «Гуманитарное действие» и «Диакония» при поддержке петербургского Центра СПИД.

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13:37    
А штабисты питерского ОНФ тест на ВИЧ прошли? Если нет, то напрасно. В их нежно-мужском коллективе есть всеми любимый гей-персонаж, уже перехоронивший кучу своих вич-партнеров. ))))

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