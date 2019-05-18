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Новости

13:10

Резник призвал коммунистов и социалистов объединиться в “братство кольца”

фото ЗакС политика Резник призвал коммунистов и социалистов объединиться в “братство кольца”

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник (фракция Партия роста) 18 мая выступил на пленарной сессии Российского социального форума, призвав сторонников левых сил объединяться «против Мордора».

- Вспомните «братство кольца» [объединение героев в книге Джона Толкиена «Властелин колец» - прим. ЗАКС.Ру]. Как они сели и решали, как не похожи гномы на эльфов, альфы на гномов. Но они вместе собрались, чтобы противостоять Мордору, - заявил Резник. - Я призываю вас к «братству кольца».

Он объяснил, что под «Мордором» имеет в виду Владимира Путина и «Единую Россию».

Резник сказал, что привел в пример героев Толкиена, потому что некоторые выступавшие до него нелицеприятно отзывались о либералах.

- Наверное, кому-то важно создать общий фон, где либерал и Чубайс - синонимы. Чубайс - не либерал, а циник, для которого люди - мусор. Он должен сидеть в тюрьме, но по закону, - добавил Резник. Аудитория встретила эти слова аплодисментами. Организаторы форума, в свою очередь, заявили о травле в СМИ, которой подвергся Резник за критику Смольного.

На сессии форума выступила и другой депутат ЗакСа, лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. Она заявила, что российские власти сделали недееспособной Российскую академию наук. Также коммунистка упрекнула первые лица государства в том, что они, поддерживая крупный капитал и банкиров, забывают о рядовых гражданах.

- Сегодняшнему олигархату не интересен конкретный человек. Ему не нужен конкретный человек, нужна прибыль, - подчеркнула Ходунова.

Российский социальный форум проходит в Петербурге 18-19 мая. По словам организаторов, в мероприятии принимает участие более 300 человек. Это представители левых партий и организаций, независимых профсоюзов, экологических и градозащитных инициатив.

Сергей Еремеев



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14:16    
Нужен закон против наглых пархатых, и всех потом по закону...

13:31    
Новый нужен Ленин, партия большевиков, чтобы власть в России была у трудового народа, чтобы было социальное равенство и тд.! А болтовня Резника совершенно бесполезна!

13:19    
По аналогии с «Братством волка» из фильма, в ЗАКСе будет «Братство кролика».

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