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Новости

13:56

Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов Троекуровского кладбища

фото ЗакС политика Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов Троекуровского кладбища

Часть праха главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище, еще часть развеят над горой Митридат в Керчи, как того хотел журналист, сообщает «Говорит Москва». На этой церемонии присутствовали только родные и близкие Доренко.

Прощание с Доренко состоялось накануне на Троекуровском кладбище. На церемонии присутствовала семья журналиста, его друзья и коллеги, в том числе - редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов и другие.

Доренко умер 9 мая в Москве. Он попал в аварию на мотоцикле, потеряв сознание. Причиной смерти медики назвали разрыв аневризмы грудной аорты.

Изначально прощание с Доренко должно было состояться 12 мая, но дочери журналиста настояли на повторной экспертизе. Они полагали, что их отца могли отравить, однако признаков отравления эксперты не нашли.

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