СМИ: Юлия Скрипаль собирается сделать публичное заявление

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль в ближайшее время может выступить с публичным заявлением, пишут «Известия» со ссылкой на ее двоюродную сестру Викторию.

Юлия может заявить, что «все-таки не собирается возвращаться в Россию», сообщила Виктория Скрипаль. «Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России. А это последнее, что связывает Юлию с родиной», - пояснила Скрипаль.

По словам Виктории, в последний раз с кузиной она общалась в июле 2018 года, с тех пор на ее телефонные звонки и сообщения никто не отвечал. «С ними [Юлией и Сергеем Скрипалями] общались другие люди. По их словам, их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы. Чтобы никто не узнал, где они содержатся в конкретный момент», - утверждает Виктория Скрипаль.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солбери в марте 2018 года, они выжили. Эксперты пришли к выводу, что против них использовали нервнопаралитический газ «Новичок», изобретенный в СССР. Англия, США и ряд иных стран обвинили в покушении на Скрипалей Россию, последняя свою причастность отрицает.

В покушении британская сторона заподозрила Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения. Президент Владимир Путин заявил, что это – «гражданские лица», а вскоре мужчины дали интервью телеканалу RussiaToday, в котором заявили, что они – туристы и прибыли в Солсбери посмотреть местный собор.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов – на самом деле сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно, оба получили звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.