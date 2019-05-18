Чеченский судья подал в суд на Mail.Ru из-за новостей о списании долгов жителей республики за газ

Судья Заводского районного суда Грозного Игорь Дауркин подал иски о защите чести и достоинства к нескольким СМИ, в том числе Mail.Ru, из-за новостей о списании жителям Чечни долгов за газ на 9 млрд рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Претензии Дауркина касаются сообщений о том, что он принял решение о списании долгов чеченцев перед компанией «Газпром межрегионал Грозный». Иск подан к Mail.Ru, «Свободная пресса», «Капитал страны», «Новый взгляд».

Дауркин, по информации издания, требует в общей сложности не менее 25 млн рублей от редакций. Он просит суд обязать Mail.Ru дать опровержение на первой странице и выплатить ему компенсацию морального ущерба 10 млн рублей. Судебное заседание состоится 5 июня.

В январе появилась информация, что Заводской суд Грозного обязал местного представителя «Газпрома» списать долги населения за газ, признав их «безнадежными к взысканию». Решение вызвало бурную реакцию в обществе, требования поступить так же с долгами россиян звучали и в других регионах. В Петербурге с подобной просьбой к врио губернатора обращались депутаты ЗакСа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, заявлял, что призывавшие сделать так же в других регионах «превратили данную проблему в шоу», а разговоры о списанных 9 млрд рублей долгов «вводят в заблуждение», поскольку в решении суда о сумме речи не шло. Кадыров утверждал, что в списке должников попадали те, кто уехал или погиб в ходе военных действий, а задолженность за непотребленный газ начислялась на нежилые или разрушенные дома. Решение суда было https://www.zaks.ru/new/archive/view/187403отменено Верховным судом Чечни в апреле.