У жены Максима Резника украли деньги в результате хакерской атаки

С банковского счета Ксении Казариной, жены петербургского депутата Максима Резника, неизвестные злоумышленники сняли около ста тысяч рублей, о чем парламентарий рассказал в эфире радиостанции "Эхо Петербурга".

Произошедшее он объясняет исключительно политическими мотивами и не сомневается, что это продолжение давления на него из Смольного. По мнению Резника, команда врио губернатора Александра Беглова ищет на политика компромат, в частности, проверяя, на какие средства живет его семья.

Заявление о краже денег Казарина подала в полицию 17 мая. Днем позже у нее взломали электронный почтовый ящик.

Объектом информационного и силового давления депутат стал с начала мая. На первомайском шествии его грубо задержали, не признав в нем народного избранника. Позже в изданиях и Telegram-каналах с сомнительной репутацией стали появляться съемки его частной жизни. Все вместе довело Резника до сердечного приступа.

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