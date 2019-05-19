Зеленский пообещал приложить усилия к возвращению Крыма Украине

В связи с 75 годовщиной депортации крымских татар украинский президент опубликовал эмоциональное заявление, в котором попытался дать понять, что "крымский вопрос" его сильно волнует и что в его картине мира возвращение полуострова в состав Украины - необходимо.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - написал в социальной сети новоизбранный украинский лидер.

По словам Зеленского, можно физически расправиться с людьми, как это произошло в 1940-х годах с крымскими татарами, но "дух народа" при этом невозможно уничтожить, что, по его наблюдениям, сегодня очень заметно на территории спорного полуострова.

Крым силовым путем вошел в состав России 18 марта 2014 года - после некоего "референдума", процедура проведения которого до сих пор вызывает нарекания у почти всего мирового сообщества, поскольку проводила его не Украина, частью которой Крым являлся на тот момент.