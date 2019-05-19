Беглов открыл сезон фонтанов

Посетив Петергоф, врио губернатора Александр Беглов принял участие в традиционной церемонии открытия сезона фонтанов, сообщает пресс-служба Смольного.

В своем выступлении он поблагодарил сотрудников государственного музея-заповедника "Петергоф".

"Благодаря вам Петергоф сегодня – это целая вселенная исторических и архитектурных памятников и музеев, которой мы по праву гордимся", - торжественно произнес чиновник.

По его словам, петербургское правительство в течение нескольких ближайших лет намерено ремонтировать требующие восстановления фонтаны, являющиеся главной местной достопримечательностью.

Старт сезона в Петродворце, приуроченный к 220-летию со дня рождения поэта и прозаика Александра Пушкина, закончился фейерверком.

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