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Новости

12:04

Беглов открыл сезон фонтанов

фото ЗакС политика Беглов открыл сезон фонтанов

Посетив Петергоф, врио губернатора Александр Беглов принял участие в традиционной церемонии открытия сезона фонтанов, сообщает пресс-служба Смольного.

В своем выступлении он поблагодарил сотрудников государственного музея-заповедника "Петергоф".

"Благодаря вам Петергоф сегодня – это целая вселенная исторических и архитектурных памятников и музеев, которой мы по праву гордимся", - торжественно произнес чиновник.

По его словам, петербургское правительство в течение нескольких ближайших лет намерено ремонтировать требующие восстановления фонтаны, являющиеся главной местной достопримечательностью.

Старт сезона в Петродворце, приуроченный к 220-летию со дня рождения поэта и прозаика Александра Пушкина, закончился фейерверком.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:57    
Беглов ОТКРЫЛ, а твой фонтан дерьма и желчи и не закрывался. Береги здоровье, врачи не советуют жить всё время в злобе, им потом много работы с такими, да и в  психушках ничего приятного нет.

14:00    
Фонтан в смысле бла-бла-бла...

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