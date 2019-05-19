Активисты в Токсово снесли забор бывшего начальника МЧС

Забор, преграждающий путь к берегу озера Лассылампи, своими силами демонтировали градозащитники в Токсово. Они сообщили ЗАКС.Ру о том, что земельный участок, обнесенный незаконно возведенным забором, принадлежит влиятельной фигуре - бывшему руководителю управления МЧС по Выборгскому району Сергею Атаманчуку.

Утверждается, что таблички с надписями "Проход воспрещен" были сорваны участниками схода, поскольку являли собой "правовую дезинформацию". При сносе забора использовался бензорез.

Соседи вызвали полицию, но, судя по сообщению активистов, вникнув в суть проблемы, сотрудники МВД не стали препятствовать их действиям, убедившись в том, что "захват озер" - налицо.

"Атаманчук впервые был наказан за свое рейдерство. А все остальные нарушители поняли, что теперь уже никогда не будет так, как раньше", - говорится в отчете о событии.

Протестующие считают свою "акцию прямого действия" успешной.

Фотография: Наталья Маврина

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