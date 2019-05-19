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14:31

Пассажиры Sukhoi Superjet отказались на нем лететь после сбоя гидросистемы

фото ЗакС политика Пассажиры Sukhoi Superjet отказались на нем лететь после сбоя гидросистемы

Отказ гидросистемы при взлете самолета Sukhoi Superjet, вылетавшего из Ульяновска в Москву, привел к тому, что пассажиры единодушно воспротивились запланированному воздушному путешествию, пишет РИА "Новости". Они потребовали заменить самолет на Airbus A320, выражая недоверие к печально знаменитому бренду, в очередной раз подтвердившему свою "репутацию". Требование было выполнено.

По всей вероятности, протест пассажиров напрямую связан с недавними трагическими событиями в столичном аэропорту Шереметьево, где при экстренной посадке Sukhoi Superjet загорелся, в результате чего погиб 41 из 78 человек, присутствовавших на борту.

В настоящее время по факту смертельного пожара расследуется уголовное дело.

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