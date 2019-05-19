В Чечне сочли слоган "Ахмат - сила" обязательным

Чеченский богослов Адам Шахидов, выступая перед аудиторией в количестве несколько сотен человек на презентации книги о бывшем руководителе региона Ахмате Кадырове, высказал мнение, что скандировать неофициальный, распространенный в Чечне лозунг "Ахмат - сила" может быть обязанностью местных жителей. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Сообщается, что исполнялся собравшимися гражданами этот слоган не совсем охотно. Шахидов также заметил, что покойный Кадыров соответствовал своим поведением и поступками идеалам, прописанным в Коране.

Отметим, что на одной из обнародованных видеозаписей, снятых в резиденции сына упомянутого политика, Рамзана Кадырова, "Ахмат - сила" скандировал бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Сработавшее взрывное устройство унесло жизнь Ахмата Кадырова на грозненском стадионе 9 мая 2004 года.

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