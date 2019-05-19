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Новости

16:13

Тысячи школьников вступили в ряды пионеров на Красной площади

фото ЗакС политика Тысячи школьников вступили в ряды пионеров на Красной площади

В честь 95-летия присвоения пионерской организации имени революционера и первого советского руководителя Владимира Ленина на Красной площади в Москве несколько тысяч школьников торжественно приняли в пионеры, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Утверждается, что детей при помощи автобусов собрали практически со всей страны: до столицы добрались даже жители северного Кавказа.

Хор, выстроившийся рядом с мавзолеем Ленина, исполнил несколько ностальгических песен, прославляющих советские реалии. В ходе мероприятия выступил с напутственным словом бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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18:27    
Не только ЕдРоссам позволено охмурять малолеток по школам.
Каждая партия куёт свои кадры. Мне нравится.

18:15   Для 17:44  
Вы по себе не мерьте - это у вас чуть что, сразу педики в глазах мерещятся! Сходится к сексологу - может, полегчает.
А Зю своей показухой тупо учит детей врать, причем, под знаменем компартии, которое зюганоиды итак уже загадили изрядно!

17:58    
Прекрасное мероприятие по посвящению в пионеры, так как пионерия СССР заслужила добрую славу и почёт советского народа!

17:44    
17-14 Вам, естественно, больше нравится педофилический туризм и экскурсии гомосексуалистов по столице России. И тоже неоднократно. Каждому своё !

17:41    
... и пошли в мавзолей, труп смотреть.

17:14    
Чистейшая показуха от дедушки Зю: школьников просто свозят "бесплатно посмотреть Москву", попутно повязав галстуки на Красной площади. Которые по возвращении домой они просто выкидывают. Некоторые школьники из Московской области так по три раза "вступили" в пионеры - просто чтобы на халяву в столицу скататься, по музеям прошвырнуться.

17:00    
Чистейшая показуха от дедушки Зю: школьников просто свозят "бесплатно посмотреть Москву", попутно повязав галстуки на Красной площади. Которые по возвращении домой они просто выкидывают. Некоторые школьники из Московской области так по три раза "вступили" в пионеры - просто чтобы на халяву в столицу скататься, по музеям прошвырнуться.

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