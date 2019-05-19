В РПЦ сомневаются в эффективности референдума относительно екатеринбургского храма

Екатеринбургский протоиерей Храма на Крови Максим Миняйло озвучил свою позицию и некую усредненную позицию своих коллег в отношении строительства храма в центральном сквере, которое вызвало масштабные уличные протесты. По его мнению, возведение культового сооружения призвано восстановить историческую справедливость, поскольку ровно на этом месте в дореволюционной России располагалась уничтоженная большевиками церковь. Идею общегородского плебисцита он оценивает скептически.

"Мы были всегда сторонниками того, чтобы узнавать общественное мнение. Но я к проведению референдума отношусь довольно скептически. Потому что это дорого и не всегда эффективно", - заявил представитель РПЦ.

В интервью он заверил всех неравнодушных в том, что полного закрытия и уничтожения сквера никто не допустит. Напоследок он подчеркнул, что храм строится не только для православных, но "для всех людей".

Волнения из-за строительства храма святой Екатерины начались 13 мая, когда горожане обнаружили центральный сквер перегороженным забором. Впоследствии забор они отправили в пруд. Были также и столкновения с правоохранителями. За минувшую неделю задержали десятки человек.

Президент Владимир Путин считает, что вопрос о строительстве церкви следует решить с учетом мнения граждан данного района Екатеринбурга, для чего каким-то образом их следует "опросить".