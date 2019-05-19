Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19 мая, 20:43

Либертарианца Светова облили нечистотами

фото ЗакС политика Либертарианца Светова облили нечистотами

В Казани произошло нападение на одного из самых известных и медийных членов "Либертарианской партии России" Михаила Светова. Как сообщает ресурс "МБХ медиа", неизвестный мужчина, приблизившись к политику у входа в отель, облил его фекалиями.

"Разумеется, я буду подавать заявление. Я буду выяснять, что это за лицо, он должен был попасть на камеры наблюдения", - приводятся слова либертарианца.

В Казань Светов приехал с тем, чтобы прочесть лекцию о вреде государственных стандартов в сфере образования.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:18   Бордунов  
Это был 100% патриот-запутинец. По заданию начальства копил говно, жрал на износ, срал в ладони товарищей, терял сознание от смрада. И вот настал его звездный час! Я щитаю, его надо наградить звездой Героя России.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
19 мая, 20:43 Либертарианца Светова облили нечистотами   1

19 мая, 17:59 В Кронштадте отремонтировали первый советский морской робот

19 мая, 17:04 В РПЦ сомневаются в эффективности референдума относительно екатеринбургского храма   3

19 мая, 16:13 Тысячи школьников вступили в ряды пионеров на Красной площади   7

19 мая, 15:18 В Чечне сочли слоган "Ахмат - сила" обязательным   1

19 мая, 14:31 Пассажиры Sukhoi Superjet отказались на нем лететь после сбоя гидросистемы

19 мая, 13:40 Активисты в Токсово снесли забор бывшего начальника МЧС   5

19 мая, 12:51 Латынина о екатеринбургских протестах: Задолбали нас этими церквями   5

19 мая, 12:04 Беглов открыл сезон фонтанов   6

19 мая, 11:17 Зеленский пообещал приложить усилия к возвращению Крыма Украине   1

19 мая, 10:25 У жены Максима Резника украли деньги в результате хакерской атаки   3

18 мая, 22:42 Российский социальный форум: все оттенки красного

18 мая, 17:58 Следком наградил Беглова медалью "За чистоту помыслов и благородство дел"   8

18 мая, 17:14 ОКП предложат всем оппозиционерам договориться о бойкоте Удельного парка   1

18 мая, 16:36 Чеченский судья подал в суд на Mail.Ru из-за новостей о списании долгов жителей республики за газ

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.