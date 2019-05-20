"Сам ты шелупонь": архангелогородцы помитинговали, требуя отставки губернатора региона

Минувшим днем, 19 мая, в Архангельске в четвертый раз прошла массовая акция протеста местных жителей, несогласных со строительством мусорного полигона близ станции Шиес. Мероприятие было организовано в виде митинг-концерта.

"Северные новости" известили, что на площадь Терёхина пришли, по разным сведениям, от двух до восьми тысяч горожан.

Со сцены архангелогородцы требовали отставки главы региона Игоря Орлова, лоббирующего интересы инвестора, занимающегося строительством полигона. Губернатор известен, среди прочего, тем, что, будучи раздраженным постоянными акциями протеста, в апреле назвал манифестантов "шелупонью". По словам участников митинга, за отставку Орлова ратуют также жители республики Коми. Скорее всего, к ним в скором времени присоединятся и их соседи из Вологодской области и Карелии.

Фото: Елена Чесалова / "ВКонтакте"

На акции были задержаны 8 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Также 19 мая акции гражданского несогласия проходили еще в нескольких городах Поморья и Коми - Котласе, Северодвинске, Урдоме, Вельске и других.

Напомним, борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Некоторые получили административный арест. Совокупная сумма санкций достигла 1 млн рублей.

10 мая экозащитников, препятствовавших проезду бензовозов, грубо разогнали сотрудники ЧОП. Несколько человек получили увечья.

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