В Екатеринбурге начали принимать предложения горожан по возможным площадкам для храма

По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти Екатеринбурга приступили к сбору предложений горожан по выбору места для строительства храма Святой Екатерины, уведомила заммэра по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка.

Поручение в кратчайшие сроки провести опрос граждан по данному вопросу прозвучало от президента Владимира Путина.

В течение 10 дней через электронную приемную на официальном портале города екатеринбуржцы могут направить чиновникам свои варианты размещения нового объекта РПЦ.

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут выбрать итоговую площадку под строительство храма.

Напомним, столкновения екатеринбуржцев и полицейских возле будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Активисты прорвали решетчатый забор, впоследствии утопив его в пруду. Тем же вечером силы ОМОН применили по отношению демонстрантам слезоточивый газ. Протесты продолжились и на следующие дни.