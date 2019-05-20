Зеленский вступил в должность президента Украины Шоумен Владимир Зеленский официально вступил в должность нового президента Украины, принеся присягу в Верховной Раде, сообщается на сайте государственного органа. На церемонии ему вручили регалии президента - булаву, нагрудный знак и гербовую печать. В зале заседаний Рады кроме депутатов парламента присутствовало более 50 иностранных делегатов. После инаугурации Зеленский встретится с руководителем Вооруженных сил Украины, а после примет дипломатов. Напомним, 23 апреля ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен