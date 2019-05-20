"Лежим в одном большом сугробе": журналисты спели про "заслуги" Беглова

Музыкальный ансамбль журналистов парламентского пула петербургского Заксобрания "Мариинский" презентовал интернет-пользователям своё новое творение - клип "Прости меня, врио Беглов". Работа, выполненная по мотивам песни "ПММЛ" Земфиры, стала своеобразным "подарком" временному градоначальнику на его 63-летие.

В клипе журналисты вспомнили то, чем на данный момент "знаменит" Беглов: и безуспешную борьбу со снегом, и лопаты, и спасение пирожковой, и судебные тяготы:

"Иски, суды, предвыборные риски,

Фашисты, пирожки, сосиски.

Лежим в одном большом сугробе.

Прости меня, врио Беглов".

Напоследок музыканты уделили внимание и постоянным рабочим объездам Беглова.

"Накануне Беглов, как всегда анонимно, инспектировал территорию одного из районов города, но был узнан группой неизвестных детей. Дети высказали ему благодарность за счастливое детство в Петербурге. Александр Дмитриевич Беглов попросил их расти здоровыми и сильными, чтобы они платили ему пенсию", - на этом пассаже музыкальное послание завершается.

Ранее ансамбль "Мариинский" представлял клипы про бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и про спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

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