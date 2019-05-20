Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:10

"Лежим в одном большом сугробе": журналисты спели про "заслуги" Беглова

фото ЗакС политика "Лежим в одном большом сугробе": журналисты спели про "заслуги" Беглова

Музыкальный ансамбль журналистов парламентского пула петербургского Заксобрания "Мариинский" презентовал интернет-пользователям своё новое творение - клип "Прости меня, врио Беглов". Работа, выполненная по мотивам песни "ПММЛ" Земфиры, стала своеобразным "подарком" временному градоначальнику на его 63-летие.

В клипе журналисты вспомнили то, чем на данный момент "знаменит" Беглов: и безуспешную борьбу со снегом, и лопаты, и спасение пирожковой, и судебные тяготы:

"Иски, суды, предвыборные риски,

Фашисты, пирожки, сосиски.

Лежим в одном большом сугробе.

Прости меня, врио Беглов".

Напоследок музыканты уделили внимание и постоянным рабочим объездам Беглова.

"Накануне Беглов, как всегда анонимно, инспектировал территорию одного из районов города, но был узнан группой неизвестных детей. Дети высказали ему благодарность за счастливое детство в Петербурге. Александр Дмитриевич Беглов попросил их расти здоровыми и сильными, чтобы они платили ему пенсию", - на этом пассаже музыкальное послание завершается.

Ранее ансамбль "Мариинский" представлял клипы про бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и про спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
17 мая, 10:45Беглов пообщался с ректором СПбГУ о 300-летнем юбилее вуза
15 мая, 21:32«Мы услышали предвыборную программу»: Беглов отчитался в ЗакСе о будущих успехах
15 мая, 12:10Беглов: Станции Красносельско-Калининской линии введут в 2022 году
15 мая, 12:01Беглов считает, что зарплата рабочего должна быть около 100 тысяч рублей
15 мая, 11:30Беглов пообещал депутатам закупить более 470 единиц снегоуборочной техники
13 мая, 10:30Беглов лично выступит в ЗакСе с ежегодным отчетом о работе правительства Петербурга
12 мая, 14:36Профессор Травин сравнил между собой всех петербургских губернаторов
10 мая, 14:10Беглов высоко оценил мероприятия, прошедшие по случаю Дня Победы
9 мая, 11:06Беглов попросил у Медведева 400 млрд рублей на развитие инфраструктуры Петербурга
8 мая, 20:56Беглов поставил общение с ветеранами выше исторических учебников
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
17:12 Чиновники рассказали о мероприятиях по случаю 316-летия Петербурга

16:42 Счетная палата: Реальные доходы россиян продолжают падать шестой год подряд   1

15:57 Строящий храм в сквере Екатеринбурга фонд решил демонтировать забор вокруг стройки

15:40 Участок в Южно-Приморском парке оградили под строительство «православного комплекса»

15:34 Ксения Собчак стала генпродюсером развлекательного телеканала "Супер"   1

15:06 МВД предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

14:47 Суд решил вызвать Сокурова на заседание по иску его Фонда к бывшему сотруднику

14:45 Власти Челябинска заморозили проект строительства церкви на фоне протестов в Екатеринбурге

14:37 ФАС поддержала запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года   1

14:24 Противники реновации Ульянки попросили Макарова повлиять на Беглова

14:15 Дело "Нового величия" поступило в суд

14:06 Жириновский решил продолжить судиться с журналистом, заявившем о связях политика с КГБ

13:50 Глава Колпинского района заработал 2,2 млн рублей за год

13:36 Песков о деле полковника ФСБ Черкалина: Работа координируется из Кремля   1

13:32 Путин не намерен поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.