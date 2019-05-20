Журналисты "Коммерсанта" сообщили о своих увольнениях из-за текста про Валентину Матвиенко

Сотрудники ИД "Коммерсант" - редактор отдела политики Максим Иванов и специальный корреспондент Иван Сафронов - рассказали о вынужденном расставании с издательским домом из-за статьи "Спикеров делать из этих людей", повествующей о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совфеда.

"Медуза Live" добавляет, что в знак протеста против увольнения коллег отдел политики "Коммерсанта" решил покинуть редакцию в полном составе.

Уходит с занимаемого поста и заместитель главного редактора Глеб Черкасов.

Оба журналиста были уволены по воле акционера, о чем сообщили у себя в Facebook.

"Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшему серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко", - уточнил Сафронов.

"Уход из Ъ оформлен по соглашению сторон, а решение о необходимости прекратить трудовые отношения принято акционером ИД. Поводом стала заметка «Спикеров делать из этих людей», в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации", - добавил Иванов.

Ранее из-за критических высказываний в адрес врио градоначальника Петербурга Александра Беглова "Коммерсант" покинула журналист Мария Карпенко.

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