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Новости

12:33

Журналисты "Коммерсанта" сообщили о своих увольнениях из-за текста про Валентину Матвиенко

фото ЗакС политика Журналисты "Коммерсанта" сообщили о своих увольнениях из-за текста про Валентину Матвиенко

Сотрудники ИД "Коммерсант" - редактор отдела политики Максим Иванов и специальный корреспондент Иван Сафронов - рассказали о вынужденном расставании с издательским домом из-за статьи "Спикеров делать из этих людей", повествующей о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совфеда.

"Медуза Live" добавляет, что в знак протеста против увольнения коллег отдел политики "Коммерсанта" решил покинуть редакцию в полном составе.

Уходит с занимаемого поста и заместитель главного редактора Глеб Черкасов.

Оба журналиста были уволены по воле акционера, о чем сообщили у себя в Facebook.

"Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшему серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко", - уточнил Сафронов.

"Уход из Ъ оформлен по соглашению сторон, а решение о необходимости прекратить трудовые отношения принято акционером ИД. Поводом стала заметка «Спикеров делать из этих людей», в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации", - добавил Иванов.

Ранее из-за критических высказываний в адрес врио градоначальника Петербурга Александра Беглова "Коммерсант" покинула журналист Мария Карпенко.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:49    
12.40
Кривдолюб. Сам-то читал? Или, как обычно, скулишь у помойки?

12:40    
Акционер издания поступил мудро, так как какие-то совершенно никчемные журналюжки тявкают из подворотни на заслуженного человека В. И. Матвиенко, сочиняя и распуская сплетни и клеветнические выпады!

Страница 1-ая (всего: 1)
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