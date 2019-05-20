Плетнева раскритиковала россиян за свадьбы ради застолья

Депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева упрекнула молодых россиян за стремление жениться ради свадебного торжества, не думая об ответственности, передает агентство городских новостей «Москва».

«Ответственности никакой, совершенно. Для них нужен праздник - вот свадьба: "ладно, родители давайте раскошеливайтесь", а потом "не сошлись характерами" начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все», - заявила Плетнева.

Критикует депутат и так называемые гражданские браки: по ее мнению, это «просто сожительство, чаще всего – временное». По ее словам, в комитете не поддержат предложение приравнять длительное сожительство к официальному браку: «потому что это вообще будет непонятно что», подчеркнула парламентарий.

Плетнева считает, что нужно возродить традицию чествования супругов, проживших в браке много лет – например, награждать медалями. В перспективе можно будет рассмотреть вопрос о материальном поощрении супругов, долгое время проживших в браке.

Плетнева известна высказываниями, которые вызывают оживленную дискуссию в обществе. В марте, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах, депутат заявила, что домогаются «к тем, кто сами, наверное, этого хотят и дают повод». В июне 2018 года она призвала россиянок не заводить романы с иностранными болельщиками, которые приезжают на чемпионат мира, упомянув, что «хорошо, если еще одной расы» родятся дети, «а если другой расы, то вовсе».