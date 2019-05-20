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13:04

Четырбок предлагает оборудовать школы велопарковками

фото ЗакС политика Четырбок предлагает оборудовать школы велопарковками

Петербургский парламентарий Денис Четырбок выступил с законодательной инициативой, предполагающей установку во дворах городских школ велопарковок с системами видеонаблюдения. С соответствующим предложением он обратился к вице-губернатору Владимиру Кириллову.

"Сейчас ситуация такая, что в большинстве учебных заведений специально оборудованных мест, где можно оставить свой транспорт, нет. Поэтому дети чаще всего оставляют своих «железных коней» прямо на входе в школу, пристегивают их замками к перилам, чем нередко мешают нормальному проходу других людей. Помимо этого, есть большой риск того, что транспорт, будь то велосипед или самокат, может пропасть, ведь фактически во время занятий за ним никто не следит", - пояснил депутат.

Четырбок полагает, что велопарковка должна стать такой же неотъемлемой частью школы, как раковина в столовой.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:23    
Четырбок, ты когда был у школы?

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