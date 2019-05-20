Бортко показал избирателям «Бульбу»

Будущий кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ, депутат Госдумы Владимир Бортко в воскресенье, 19 мая, провел встречу с петербуржцами в кинотеатре студии «Ленфильм». Прямую трансляцию выступления потенциального кандидата вели администраторы сообщества «КПРФ Ленинград».

Все пришедшие на встречу могли бесплатно посмотреть фильм «Тарас Бульба», снятый Бортко в 2009 году. После этого коммунист сравнил профессии режиссера и губернатора, подчеркнув, что у него есть богатый опыт управления людьми.

«Самая страшная вещь – это коррупция. Если разорвать ее, то наш бюджет увеличится может не до миллиарда, как хотел наш временно исполняющий обязанности, но в любом случае очень сильно. Это первая часть моей программы», - заявил Бортко.

«Единую Россию» он назвал партией крупного капитала и коррумпированных чиновников. КПРФ, по его словам, к коррупции не имеет никакого отношения.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. В этот же день петербуржцы выберут муниципальных депутатов в большинстве городских округов.

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