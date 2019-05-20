Жириновский решил продолжить судиться с журналистом, заявившем о связях политика с КГБ

Бесменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский обжаловал в Мосгорсуде решение столичного Останкинского райсуда, не ставшего удовлетворять иск политика к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, поделился у себя в Telegram-канале юрист Павел Чиков.

В суде первой инстанции политик требовал выплаты компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей за то, что Кловер в своей книге "Черный ветер, белый снег. Новый расцвет национальной идеи" назвал его "агентом КГБ". Также Жириновский настаивал на публикации опровергающей данные сведения информации в СМИ.

В книге "Черный ветер, белый снег" повествуется об истории русского евразийства. Впервые она была напечатана в 2018 году в издательстве "Фантом пресс".